Paola Maria Koslowski ist Influencerin und Kandidatin der aktuellen Staffel von "Let's Dance", dem deutschen Pendant von "Dancing Stars". In der Show begeistert sie mit Fitness und Taktgefühl. Auch auf ihrem Instagram-Profil zeigt Koslowski regelmäßig ihren durchtrainierten Körper. Doch seit geraumer Zeit bemerken Fans, dass die 31-Jährige immer mehr an Gewicht verliert und verleihen ihrer Sorge auch Ausdruck, zum Beispiel in Form von persönlichen Nachrichten an Koslowski. Nun nahm sie erstmals dazu öffentlich Stellung: In einem ausführlichen Instagram-Posting spricht sie über ihre alles verzehrende Essstörung.

"Ich muss für jedes Kilo kämpfen" Als "sehr persönliches Video, welches mir super schwer fällt zu posten" und als "Seelenstriptease" bezeichnet Koslowski ihr Posting. Seit einem halben Jahr habe sie kein gesundes Verhältnis zum Essen mehr, gibt sie zu, weshalb sie auch keine Tipps geben könnte, wie man abnimmt, da dies eigentlich bei ihr gar nicht beabsichtigt sei. "Ich nehme schwer zu, aber ich nehme super schnell ab und wenn ich wirklich Kummer habe, habe ich gar keinen Appetit mehr", erklärt die 31-Jährige, die nach eigenen Aussagen "für jedes Kilo kämpfen muss". Alles, was mit dem Thema Essen zu tun habe, setze sie stark unter Druck – sei es kochen, Essen anzusehen, zu riechen oder auch darüber "nur" zu sprechen. Essen sei für sie stark mit Emotionen verbunden – jedoch leider nur negativen. "Wenn ich esse, fühlt sich das für mich wie ein Kampf an. Ich habe nie Hunger." Je mehr Druck sie empfinde, desto weniger Appetit empfinde sie. Man sieht Koslowski im Video an, wie schwer es ihr fällt, über dieses Problem zu sprechen, an einer Stelle kämpft sie sogar mit Tränen.

"Ich verfalle sehr schnell in alte Muster" In den vergangenen Monaten habe sie unabsichtlich immer mehr an Gewicht verloren – bis zu einem Punkt, an dem ihr Körper ihr Warnsignale gesendet habe. Sie leide immer öfter an Schwindel. Sie habe bereits einen Arzt konsultiert und dieser machte der 31-Jährigen klar: "Dein Körper hat keine Energie mehr und er sendet dir gerade Alarmsignale und du ignorierst sie. Du musst mehr Dinge in deinem Leben machen, die dich glücklich machen, viel mehr Dinge runterfahren und vor allem wieder normal deinem Körper Essen geben." Koslowski sei sich ihrer Essstörung sehr bewusst, doch noch habe sie, das gibt sie ehrlich und sehr mutig zu, aktuell noch keine Lösung dafür gefunden. Sie wolle nun einen Ernährungstherapeuten aufsuchen, verrät sie. Aktuell versuche sie bereits, mehrere kleine Portionen über den Tag verteilt zu sich zu nehmen – und bewusster auf ihre Ernährung zu achten. Das sei nicht einfach, so Koslowski: "Ich merke, ich verfalle sehr schnell in alte Muster." Sie habe sich zu diesem Video entschlossen, weil sie klarstellen möchte, dass sie alles andere als eine Ernährungsexpertin sei. Und sie hoffe, dass ihre Follower (Stand 6. Februar: 5,8 Millionen) Tipps für sie haben, "wie ich in meine tägliche Routine wieder ein gesundes Essverhalten aufbaue, aber dass ich auch selbst anfange, mich nicht mehr damit unter Druck zu setzen." Sie wolle aber vor allem, dass es aufhört, "dass ich auf meine 'super' Figur angesprochen werde, denn dahinter steckt diese traurige Wahrheit und offen gesprochen der Wunsch nach einigen Kilos mehr, die meinem Körper mehr Energie und Widerstandskraft schenken und ehrlich gesagt würde ich meine Figur mit einigen Kilos mehr auch deutlich besser finden." Starke Worte, die in der oberflächigen Welt von Instagram, in der mehr Schein als Sein zählt, nicht selbstverständlich sind.

Mehr ehrliche Einblicke in ihr Privatleben Schon rund eine Woche zuvor kündigte Koslowski auf Instagram an, von nun an mehr aus ihrem Privatleben teilen zu wollen. "Ich in den letzten 1-2 Jahren habe ich euch nur sehr wenig an meinem Leben teilhaben lassen. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich mich irgendwie selbst gehemmt hab und mich auch ehrlich gesagt nicht getraut habe", schrieb sie im Begleittext zum Video. Weil sie es vermisse, ihre Follower an ihrem Leben teilhaben zu lassen, "dachte ich mir, starte ich einfach mit ein paar unausgesprochenen Geheimnissen und Themen aus meinem Leben." So kündigte sie an, das "erste belastende Geheimnis, das ich gefühlt schon immer mit mir herumschleppe", schon bald teilen zu werden – womit Koslowski natürlich ihr Statement zu ihrer Essstörung meinte. Jeden zweiten Tag werde es von da an "ein weiteres Thema" geben. "Ich bin sehr, sehr aufgeregt und nervös, weil dieses Geheimnis wirklich nur mein engstes Umfeld kennt", schloss Koslowski ihren Instagram-Beitrag.