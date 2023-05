"Grill den Henssler": Gastgeber verlor die Nerven, brach Show-Duell ab

"Kampf der TV-Kochshow-Titanen". So kündigte Moderatorin Laura Wontorra diese Folge der beliebten deutschen Fernsehshow "Grill den Henssler" (GDH)an. Die zahlreichen Zuseher sollten es tatsächlich nicht bereut haben, am Sonntagabend den privaten Sender Vox eingeschaltet zu haben. Denn den Fans von derartiger TV-Unterhaltung wurde alles geboten: von Sticheleien bis zu nicht ganz jugendfreien Ausdrücken.

Das TV-Format ist mittlerweile zehn Jahre alt, doch zu einem Duell zwischen Gastgeber Steffen Henssler und dem Star-Koch Frank Rosin war es bislang nicht gekommen. Die 134. Folge von GDH bot den Zusehern den lang erwarteten Showdown. Bereits zu Beginn sorgten die Rivalen mit humorvollen Sticheleien dafür, dass die Spannung anstieg.

