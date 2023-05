Claudia Obert ist die neue Reality-TV-Queen: "Hoch die Tassen, Geld verprassen"

Barney Stinson (gespielt von Neil Patrick Harris) würde in der TV-Serie „How I Met Your Mother“ sagen: „Legendär!“. Und genau so könnte man die gebürtige Freiburgerin Claudia Obert (61) beschreiben.

Ob „Das perfekte Promi-Dinner“, „Promi Big Brother“, „Promis unter Palmen“, „Claudias House of Love“, „Kampf der Realitystars“ oder eben jetzt auch bald in der RTL-Show „Sommerhaus der Stars“, sie ist die neue Trash-Queen am deutschen Reality-TV-Himmel.