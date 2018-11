"Puh, mir wird schlecht": Frank Rosin muss Sendung abbrechen

Das Thema "Wald" wurde Sternekoch und Coach Frank Rosin Mittwochabend in der Sat1-Show "The Taste" zum Verhängnis: Der Grund: Rosin ist Baumblüten-Allergiker und Gast-Koch Marco Müller hat fürs Solo-Kochen zum Thema "Wald" so exotische Zutaten wie Wacholderbutter, Lärchenöl und eingelegte Fichtenspitzen mitgebracht.

Das Konzept der Sendung ist, dass die Coaches die Zutaten vorher verkosten, um sie später auch im Menü ausmachen zu können. Genau das wird Frank Rosin aber zum Verhängnis - und sein Immunsystem bekämpft die vermeintlich feindlichen Stoffe sofort. Plötzlich sagte er: "Puh. Mir wird schlecht".

"Muss mich hinlegen"

Er unterbricht seine Coach-Kollegin Cornelia Poletto mitten im Satz: "Ich muss das mal eben hier abbrechen. Ich bin so ein starker Baumblütenallergiker. Jetzt habe ich gerade diese Blüte gegessen, jetzt wird mir so schlecht und schwindelig." Schnell verschwindet er in seiner Garderobe, um sich hinzulegen.