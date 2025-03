Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Ruby Franke, ehemalige YouTube-Vloggerin , sitzt wegen schwerer Kindesmisshandlung im Gefängnis.

Der Fall wurde verfilmt und in der Doku-Serie "Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke" gezeigt. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Die US-Amerikanerin Ruby Franke (43) ist eine ehemalige Vloggerin, die seit 2015 auf ihrem YouTube-Kanal 8 Passengers ihr Mormonen-Familienleben mit ihrem Mann Kevin sowie ihren sechs Kindern in Utah dokumentierte. Insbesondere ihre strengen Erziehungsmethoden sowie ihre zahlreichen Erziehungsratschläge standen im Fokus ihrer Videoinhalte. Zwischenzeitlich hatte Franke über 2,5 Millionen Follower.

Im Februar 2024 wurde die erfolgreiche Influencerin zu einer Haftstrafe von mindestens vier Jahren aufgrund schwerer Kindesmisshandlung verurteilt. Ausschlaggebend war vor allem die Aussage einer ihrer Söhne, der 2020 behauptete, dass er sieben Monate lang nicht mehr in seinem Bett schlafen durfte, sondern auf einem Sitzsack nächtigen musste. Das war Frankes Strafe dafür, dass ihr Sohn seinem jüngeren Bruder einen Streich gespielt hatte.

Mutter quälte ihre Kinder über Jahre Frankes autoritäre Erziehung kam bei dem Großteil ihrer Fans lange Zeit gut an, doch die Mutter misshandelte ihre Kinder über Monate im Hintergrund, während sie sich nach außen als Bilderbuchfamilie präsentierte. Erst als sie in ihren Vlogs immer schockierende Details preisgab, wurden User hellhörig und äußerten vermehrt ihre Bedenken in der Kommentarspalte. Die Influencerin bestrafte ihre Kinder beispielsweise für kleinste "Vergehen" mit Essensentzug.

Als ihre damals sechsjährige Tochter ihr Pausenbrot zu Hause vergessen hatte, gab es zur Strafe für begrenzte Zeit kein Essen mehr. Die sprach die Sechsfach-Mutter auch ganz offen in ihren Videos an: "Hoffentlich gibt ihr niemand Essen. Denn dann wird sie nichts lernen", so Franke. Letzten Endes wurde von Zusehern sogar eine Online-Petition ins Leben gerufen, die darauf abzielte, polizeiliche Ermittlungen in Gang zu setzen.

Ausgehungerter Sohn flüchtete zu den Nachbarn Den Stein ins Rollen brachte schließlich ein Vorfall, der sich im Jahr 2023 zugetragen hat. Der damals 12-jährige Sohn von Ruby Franke stieg im August 2023 aus dem Fenster und suchte Hilfe bei den Nachbarn. Laut Polizei bat aus ausgehungerte Kind dort um Nahrung und Wasser. Dem Polizeibericht zufolge wies der Bub Schnittwunden auf, weil er mit Klebeband gefesselt worden war. Am 30. August 2023 startete die Polizei eine Rettungsaktion im Hause Franke. Zwei der dort vorgefundenen Kindern wurden mit Fesselwunden und unterernährt ins Krankenhaus gebracht.

Warum hat Ehemann Kevin nichts unternommen? Frankes Ehemann Kevin verteidigte die disziplinierten Erziehungsmethoden und meinte, sie hätten lediglich versucht, ihren Kindern Verantwortungsbewusstsein beizubringen. 2022 jedoch trennte sich das Paar und Kevin ist aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. 2023 wurde von Kevin Franke der Scheidungsantrag gesetzt. Der Großteil der schweren Misshandlungen sollen erst nach Kevins Auszug stattgefunden haben.

Die Vloggerin arbeitete wenig später zusammen mit Geschäftspartnerin Jodi Hildebrant im Bereich Lebensberatung und mentale Gesundheit. Insbesondere ging es um Unterstützung für Mütter, die Schwierigkeiten mit Kindern, die mit einer "verzerrten Wahrnehmung verflucht seien", hätten. Ruby Franke sitzt ihre Haftstrafe ab Eine von Hildebrants Richtlinien: Kinder sollten nicht bedingungslos geliebt werden und haben kein Recht auf Privatsphäre. Ende August wurde sowohl Jodi Hildebrant als auch Ruby Franke verhaftet und sitzen seitdem ihre Gefängnisstrafe ab.

Späte Reue bei YouTube-Star Die YouTuberin soll sich beim Prozess im Gerichtssaal unter Tränen bei ihren sechs Kindern für den Missbrauch und ihr Leiden entschuldigt haben. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie ihre Kinder hungern ließ und sie mehrfach körperlich sowie psychisch misshandelte. Dabei soll auch ihre Geschäftspartnerin Jodi Hildebrandt mitgemacht haben. Die beiden Frauen wurden zu einer Haftstrafe zwischen vier und dreißig Jahren verurteilt.

Vor Gericht erwähnte der Staatsanwalt Eric Clarke, dass zwei von Frankes Kindern in einer "konzentrationslagerähnlichen Umgebung" gelebt hätten. Zudem bezeichnete er die YouTuberin als eine Gefahr für die Gesellschaft. "Den Kindern wurden regelmäßig Nahrung, Wasser, Betten zum Schlafen und jede Form der Unterhaltung verweigert", so Clarke. Franke habe ihren Kindern gesagt, sie seien "böse und besessen" und müssten "Buße tun". Franke wollten ihren Kindern "das Böse austreiben" Franke bekannte sich schuldig und gestand beispielsweise, ihrem Sohn die Füße zusammengebunden oder seinen Kopf unter Wasser getaucht zu haben. Ihre Misshandlungen seien Taten der Liebe gewesen und sie hätte ihn abhärten wollen. Kevin Franke, der Ex-Ehemann der YouTuberin, forderte vor der Anhörung über seinen Anwalt die Höchststrafe und bezeichnete die Misshandlungen seiner Kinder als "entsetzlich und unmenschlich".

Doku über Ruby Franke In der Doku-Serie "Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke" des US-amerikanischen Streaminganbieters Hulu spricht Frankes Tochter Shari (22) über ihre traumatischen Kindheits-Erfahrungen. Darin berichtet sie unter anderem davon, dass sie sich immer schlecht fühlte, wenn ihr Bruder Chad "in Schwierigkeiten geriet".

Anlaufstellen und Unterstützung Frauenhelpline

0800 222 555

Österreichweit und 365 Tage im Jahr erreichbar. Der Anruf ist kostenlos, anonym und mehrsprachig möglich. Man erhält hier Erst- und Krisenberatung sowie rasche Hilfe in Akutsituationen. Onlineberatung „HelpChat“

Steht täglich von 18-22 Uhr und jeden Freitag von 9-23 Uhr für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen zur Verfügung. www.haltdergewalt.at Männernotruf

0800 246 247

Anlaufstelle bei Beziehungsproblemen, Gewalterfahrung, Betretungsverbot, psychischen Problemen oder Suizidgedanken Notruf der Polizei

Bei unmittelbarer Gefahr unbedingt 133 anrufen. Gehörlose können per SMS rund um die Uhr unter 0800 133 133 polizeiliche Hilfe rufen

"Habe geholfen, das Blut von den Wänden zu wischen" Wenn Mutter Ruby ihren Sohn "wirklich schlimm" geschlagen hatte, half Shari anschließend, "das Blut von den Wänden zu wischen". Die Dokumentation hatte am 27. Februar in den Vereinigten Staaten Premiere. Aktuell ist die Doku in Deutschland und Österreich noch nicht verfügbar, da Hulu nur in den USA angeboten wird. Laut techradar könnte die Serie aber möglicherweise bald auf Disney Plus abrufbar sein.