Musikerin und YouTuberin Naomi King erhob mehrere Anschuldigungen auf ihrem Account (die Videos sind mittlerweile gelöscht) und bezichtigte Greene der sexuellen Belästigung. King veröffentlichte am 11. Februar ein Video und erzählte darin, dass sie von dem Content Creator bedroht wurde: "Vor zwei Jahren drohte der YouTuber Daniel Greene, mich aus den sozialen Medien zu verbannen. Wenn ich also verschwinde, werdet ihr wissen, wer es getan hat."

Was wird Daniel Greene vorgeworfen?

Doch was war der Grund dafür? Laut King habe er dies aufgrund eines Videos aus dem Jahr 2023 ausgedsprochen. Darin berichtet die Musikerin unter Tränen, dass sie einen sexuellen Übergriff erlebt hat und erklärte unter Tränen, dass sie ein "Freund" angegriffen hätte. Doch kurze Zeit später soll eine Unterlassungsaufforderung von Greenes Anwalt in ihr Postfach geflattert sein, in der mit einer Klage gedroht wurde, falls King das Video nicht löscht.