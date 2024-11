Seit Juli 2023 waren der US-Countrysänger Zach Bryan und die Podcasterin Brianna LaPaglia (besser bekannt als Brianna Chickenfry) zusammen. Im Frühjahr 2024 zogen sie sogar zusammen und planten ihre Zukunft. Doch im Oktober wurde das Liebes-Aus bekannt. Die Trennung zwischen den beiden schlägt im Netz nun Wellen, denn Bryan soll seine Freundin psychisch missbraucht haben.

Bryan, der mit seinem Song "Something in the Orange" 2022 seinen Durchbruch feierte, verkündete in einer Instagram-Story am 22. Oktober, dass er und seine Freundin nicht mehr zusammen sind. "Brianna und ich haben uns getrennt und ich respektiere und liebe sie von ganzem Herzen“, verkündete der Musiker. "Sie hat mich eine sehr lange Zeit bedingungslos geliebt und dafür werde ich ihr immer dankbar sein. Ich habe persönlich ein unglaublich hartes Jahr hinter mir und habe mit einigen ziemlich schweren Dingen zu kämpfen gehabt. Ich dachte, es wäre für uns beide von Vorteil, getrennte Wege zu gehen. Ich bin nicht perfekt und werde es auch nie sein."

Missbrauchsvorwürfe gegen Country-Star Von dieser öffentlichen Kundgebung hatte Chickenfry, wie sie in einem tränenreichen Video erklärt, keine Ahnung. "Ich war nicht bereit, irgendetwas in der Öffentlichkeit zu klären und jetzt bekomme ich einfach eine Milliarde verdammter Nachrichten. Ich wollte das (An. d. Red.: Die Trennung) zuerst als Mensch verarbeiten", erklärte die 25-Jährige aufgelöst.

In dem BFFs-Podcast, den LaPaglia gemeinsam mit Dave Portnoy und Josh Richards moderiert, erzählte sie, dass sie ihr Ex-Freund mit Geld zum Schweigen bringen wollte. Ganze 12 Millionen US-Dollar (circa 11,4 Millionen Euro) und eine Wohnung in New York hätte ihr der Musiker geboten, wenn sie in einer Verschwiegenheitserklärung zugestimmt hätte, nicht öffentlich über die Trennung zu sprechen. Die Influencerin lehnte ab und warf ihrem Ex-Partner im Netz emotionalen und körperlichen Missbrauch vor. Bryan hätte seine Freundin regelmäßig angeschrien und danach seien emotionale Entschuldigungen seinerseits gefolgt. So sei er einmal ausgerastet, als sie ein Lied des Country-Sängers Morgan Wallen in ihrer Wohnung gesungen hätte .

. Auch gegenüber ihren Freunden sei der Sänger aufbrausend gewesen, er hätte sie an Chickenfrys Geburtstag beleidigt und ebenfalls angeschrien . Ihre Freunde seien daraufhin in Tränen ausgebrochen.

. Ihre Freunde seien daraufhin in Tränen ausgebrochen. Zudem soll Zach Bryan die ganze Beziehung über untreu gewesen sein und habe ihr Handy regelmäßig geschrottet.

Hat Brianna Chickenfry einen neuen Freund? Auf TikTok sorgt ein neues Video von Brianna LaPaglia für Spekulationen, in dem sie neben einem unbekannten Mann zu sehen ist, der sich an sie kuschelt. In der Aufnahme ist der Song von Taylor Swift "I Can Do It With a Broken Heart" zu hören. "Manchmal ist alles, was du brauchst, ein Sonnenuntergang in New York und ein paar gute Freunde.

Mehrere User kommentierten unter dem Video, dass die Influencerin sehr "schnell" Ersatz für ihren Ex-Partner gefunden hätte. Andere Nutzer betonten jedoch, dass der Sänger bereits ein paar Stunden nach der Verkündung der Trennung auf der Star-Dating-App Raya gesichtet wurde.