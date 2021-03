Große Liebe: Stars, die man auf Dating-Apps antreffen kann

Drew Barrymore

Schauspielerin Drew Barrymore ("Drei Engel für Charlie") hat nach eigenen Worten seit über fünf Jahren der Männerwelt abgeschworen. "Ich habe einfach nicht die Bandbreite dafür", sagte die 46-Jährige in ihrer eigenen Talkshow "The Drew Barrymore Show". Es sei nicht so, dass sie nicht wolle. Es fehle einfach die Zeit: "Ich bekomme es einfach nicht unter." Für eine neue Beziehung sei sie grundsätzlich offen, sagte Barrymore. "Ich suche aber nicht aktiv danach." Sie habe bereits ein wenig Online-Dating ausprobiert, aber das sei nichts für sie gewesen: "Da treffe ich mich lieber mit meinen Freunden." Barrymore war dreimal verheiratet, zuletzt mit dem Schauspieler Will Kopelman. Die beiden haben zwei Töchter: Olive (8) und Frankie (6).