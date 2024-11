Die US-Amerikanerin Gypsy Rose Blanchard ist wohl eine der kontroversesten Influencerinnen weltweit. Kein Wunder, denn die 33-Jährige wurde 2016 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, weil sie den Mord an ihrer Mutter geplant hat. Denn bereits bevor Blanchard ins Gefängnis kam, lebte sie wie eine Gefangene in ihrem eigenen Elternhaus.

Ihre ermordete Mutter Clauddine "Dee Dee" Blanchard litt an dem Münchhausen-Stellvertretersyndrom. Die Erkrankung führt dazu, dass die Betroffenen bei ihren Kindern Krankheiten erfinden und die Symptome der Erkrankungen herbeiführen. So erklärte Dee Dee mehreren Ärzten gegenüber, dass Gypsy unter anderem an Epilepsie, Leukämie und Muskeldystrophie leide. Was folgte, war ein langer Leidensweg für das junge Mädchen: Sie rasierte ihrer Tochter die Haare ab, isolierte ihr Kind und ließ sie unnötigen Operationen unterziehen.