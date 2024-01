Gypsy Rose Blanchard: Von Anstiftung zum Mord zum Internet-Star

Mit einem Messer erstach Godejohn Dee Dee Blanchard in ihrem Haus. Gypsy soll sich währenddessen im Badezimmer versteckt haben.

Der bizarre und düstere Kriminalfall erregte weltweites Aufsehen und wurde in mehreren Fernsehsendungen thematisiert. Blanchard wurde berühmt - und beliebt. Es kam zu zahlreichen Solidaritätsbekundungen von True-Crime-Fans. Eine Petition forderte Blanchards Freilassung.

Weg zur Influencerin

Und die weiß den Rummel für sich zu nutzen. "Erstes Selfie in Freiheit" postet sie kurz nach ihrer Entlassung auf Instagram. Es wird 6,5 Millionen Mal geliked.

Seitdem postet Blanchard regelmäßig auf ihrem Profil: Fotos von ihrem Ehering, einem Neujahrskuss, ihrem Outfit. 7,8 Millionen Menschen folgen ihrem Instagram-Account, knapp 9 Millionen sind es auf TikTok. "Ich habe viele tolle Dinge, die bald passieren werden", kündigt sie dort zuletzt an.

Morgen wird ihr eBook veröffentlicht. In der neuen Doku-Serie "The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard" erzählt sie ihre Geschichte. "Ich bereue den Mord jeden Tag", sagte sie nach ihrer Freilassung gegenüber verschiedenen US-Medien. Es gebe immer einen anderen Weg. Sie versuche nun, sich und ihrer Mutter zu verzeihen.