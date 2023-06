True-Crime-Fan wurde aus Neugierde selbst zur Mörderin

Am Fluss verstecken

Nach dem Mord soll die verdächtige Frau in einem Supermarkt in der Nähe Müllsäcke und Bleichmittel gekauft haben. Die zerstückelte Leiche soll sie in einen Koffer gelegt und diesen in einem Waldgebiet am Ufer des Nakdong-Flusses versteckt haben. Das Mobiltelefon, den Ausweis und die Brieftasche des Opfers soll sie bei sich behalten haben, um ein Verschwinden der Frau zu simulieren. Sie habe versucht "ein perfektes Verbrechen zu begehen", so die Polizei.

➤ Mehr lesen: Die schwerstbewachte Grenze der Welt: "Sie waren immer Monster für mich"

Allerdings: Der Taxifahrer, der sie zu dem Waldstück brachte, soll dem Bericht zufolge die Polizei kontaktiert haben. Diese durchsuchte die Wohnung der Verdächtigen und fand weitere Leichenteile. Die Frau habe das Verbrechen mittlerweile gestanden und wurde am Freitag wegen Mordes angeklagt, so "Chosung Ilbo". Die Tat tue ihr leid.