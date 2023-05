True-Crime: Brasilianischer Soap-Star tot in einer Kiste gefunden

In einer Erklärung auf Facebook bestätigte der Anwalt der Familie den Tod des Schauspielers. Wie mehrere Medien, darunter das People Magazin, übereinstimmend berichten, sei Machado in einer Truhe gefunden worden, begraben im Hinterhof eines Hauses in Rio de Janeiro, Brasilien.

»Mit Bedauern bestätige ich die traurige Nachricht vom Ableben des Schauspielers Jeff Machado, an dessen Körper Strangulationsmale entdeckt wurden«, heißt es in der Erklärung des Anwalts. Man habe ihn durch Fingerabdrücke identifiziert.

Ein Fall, der erschüttert. Seit Januar wurde Jefferson Machado vermisst.