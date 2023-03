Polizei befreite in Brasilien lebendig eingemauerte Frau

"Die Polizei hörte jemanden drinnen um Hilfe rufen, durchbrach die Ziegelwand und holte eine Frau heraus, die Verletzungen am Kopf und an den Armen hatte", heißt es in einem Bericht der Einsatzkräfte. Die Frau gab an, zwei maskierte Männer seien am Montagabend in ihr Haus eingedrungen, hätten sie und ihren Mann angegriffen und sie schließlich in dem Wandgrab eingeschlossen.

Mittlerweile gehen die Ermittler von einem Vergeltungsangriff aus, denn auch das Opfer und ihr Mann bewegen sich im örtlichen Drogenmilieu. So sollen die beiden Angreifer auch versteckte Drogen und Waffen aus dem Haus gestohlen haben. Nun läuft die Fahndung nach zwei Verdächtigen im Alter von 20 beziehungsweise 22 Jahren.