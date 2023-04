Verschiedene Audioerlebnisse wie True-Crime Podcasts sind für viele Personen ein Muss: Besonders Frauen hören gehen in ihrer Freizeit auf Spurensuche. Die Hörerinnen und Hörer können dabei mittlerweile aus einer großen Auswahl ihre Lieblingspodcasts auswählen. Viele finden diese Art von Unterhaltung besonders attraktiv, weil sie so den Einblick in ungewöhnliche und meist tödlich endende Situationen kriegen, sich dabei aber selbst nicht in Gefahr bringen müssen. Manche Personen hören hingegen True-Crime Podcasts, um besser einschlafen zu können - ihnen hilft die beruhigende Erzählstimme beim Einschlafen.