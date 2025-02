Seine Schwägerin Jana Ina Zarrella sitzt mit Koch Christian Rach und Ex-Fußballer Reiner Calmund in der Jury und gibt dem Teilnehmer keinen "Familienvorteil", sondern warnte ihn schon zu Beginn der Show: "Ich möchte auch weiterhin ein Teil der Familie Zarrella sein. Nicht, dass meine Schwiegermutter nächsten Sonntag die Tür zumacht. Also streng dich an, Junge ."

Jana Ina kritisiert Stefano: "Spinnst du?"

In der Folge traten unter anderem auch Verona Pooth und Sänger Semino Rossi gemeinsam mit Zarrella gegen den Star-Koch Steffen Henssler im Duell an. Die Jurymitglieder wissen bei der Verkostung nicht, wer welches Gericht zubereitet hat und sollen so in jeder Runde das bessere Gericht küren.

Als Jana Ina Zarrella Stefanos Vorspeise, italienische Arancini probiert, ist sie alles andere als begeistert. Als die Brasilianerin auch noch erfährt, dass ihr Schwager die gefüllten Reisbällchen zubereitet hat, verliert sie die Fassung: "Hast du das gemacht?", fragt die Musikerin und zwingt den 34-Jährigen, sein Essen selbst zu kosten.