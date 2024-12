Vergangenen Oktober feuerte gemeinsames Videomaterial die Liebesgerüchte der beiden an. Wie RTL berichtet, wurde das vermeintliche Paar zusammen beim "Moulin Rouge"-Musical in Köln gesichtet. Stefano Zarrella und Tanja Makarić spazierten Arm im Arm durch den Saal und küssten sich sogar.

Ein weiteres Konzert heizte die Beziehungsgerüchte an: Am 25. August posteten die beiden unabhängig voneinander Instagram-Stories des Konzerts von Justin Timberlake.

Im August deutete die Influencerin in einer Instagram-Story an, dass sie frisch verliebt ist: "Auf das schlimmste Gewitter folgt immer Sonnenschein. Und zwar der schönste und beste Sonnenschein, den ihr euch vorstellen könnt." In diesem Monat wurde das vermeintliche Paar angeblich in Rom gesichtet. TikTok-User filmten die Influencerin heimlich im Flugzeug mit einem Mann an ihrer Seite und spekulierten, es handle sich um Stefano Zarrella.

Ein weiteres Indiz liefern die Herz-Emojis, die sich die beiden in die Kommentare ihrer Social-Media-Postings schicken.