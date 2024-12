Kopiert Romina Palm das Leben von Influencerin Antonia Elena?

"Die Ex von Christian meinte, dass du ihr Leben kopierst", hieß es in einer Nachricht an Palm. Diese antwortete prompt: "Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob wirklich ich gemeint bin. Und wenn es doch so ist, finde ich es sehr schade ... Ja klar, wir haben denselben Ex-Freund und beide ein Baby von ihm. Ja, wir sind uns in eine paar Dingen ähnlich, aber ist da etwas Schlimmes daran?" Mittlerweile hat Zimmermann besagt Story entfernt und das Feuer scheint gelöscht, bevor es aufflammen konnte.