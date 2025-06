Die Reality-TV-Bekanntheit berichtete, dass sie ihr Baby verloren hat. Ihr Ex erklärte vorab: "Unser Kind kam still zur Welt."

Nikola Glumac, der Ex von Kim Virginia Hartung, berichtete in seiner Instagram-Story: "Unser Kind kam still zur Welt."

Die Influencer und Reality-TV-Darsteller Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben in den vergangenen Monaten wohl einiges durchgemacht. Vor Kurzem hat sich das einstige Traumpaar getrennt. Jetzt wurde bekannt, dass sie ihr gemeinsames Baby verloren haben.

Glumac veröffentlichte am 22. Juni auf Instagram die Information, dass seine mittlerweile Ex-Partnerin eine Totgeburt erlitten habe – allerdings teile er diese privaten Details ohne ihr Einverständnis.

Nikola Glumac: "Unser Kind kam still zur Welt" Der ehemalige "Temptation Island"-Kandidat wollte seine Ex-Verlobte offenbar mit einem emotionalen Statement in Schutz nehmen und deutlich machen, dass angeblich Hass im Netz zu dem tragischen Vorfall beigetragen hätte: "Kim ist wieder im Krankenhaus und sie meldet sich nicht, weil sie einfach nicht mehr kann. [...] niemand sieht, wie sehr sie innerlich leidet. [...] Ihr denkt, Worte im Internet haben keine Konsequenzen? Ihr glaubt, man kann eine schwangere Frau jeden Tag fertigmachen mit Lügen und sogar Morddrohungen? Unser Kind kam still zur Welt. [...] Also lasst sie bitte in Ruhe."

Kim Virginia reagiert mit Entsetzen Die 30-Jährige reagierte mit Fassungslosigkeit auf diese Enthüllung. Nur kurze Zeit später teilte sie auf Instagram ihre Gefühlslage mit: "Ich bin gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden [...] und einfach nur fassungslos. Während ich in Behandlung war, wurde etwas sehr Privates ohne mein Einverständnis öffentlich gemacht. Von jemandem, von dem ich das nie erwartet hätte: Nikola. [...] Dass ausgerechnet er diesen Schritt geht auf diese Art enttäuscht mich zutiefst."

Tritt in den Bauch führte zu Totgeburt In einer weiteren Instagram-Story geht sie auf ihre Stillgeburt ein und erklärt, dass sie ihr "kleines Wunder vor ein paar Wochen" verloren habe. "Nein, mein Kind hat das Licht der Welt nicht erblicken können und nein, das lag nicht daran, dass ich 'herumgeflogen' bin oder 'nicht aufgepasst' hätte. Sondern, weil mir eine kranke Person in Deutschland in den Magen getreten hat."

Viele User sind skeptisch Die Meinungen sowohl von Fans als auch Reality-TV-Kollegen sind gespalten, immerhin hielt sich der Vorwurf hartnäckig, Beziehung und Schwangerschaft seien vorgetäuscht, um Aufmerksamkeit und Reichweite zu generieren. "Beide forcieren Gerüchte und provozieren an jeder Ecke und jetzt sind alle anderen angeblich schuld?! Wirklich interessant", kommentiert eine Userin aus Instagram. Ein anderer Nutzer schreibt: "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht." Eine weitere Userin jedoch kommentiert: "Ich glaube die Geschichte."

Reality-TV-Kollegen äußern sich Reality-TV-Darstellerin Lisha Savage hat dazu eine klare Meinung: "Was man nicht alles für Fame und Follower tut, widert mich gerade so krass an. Und jeder, der diese ekelhaft erfundenen Storys noch glaubt, dem kann keiner mehr helfen." TV-Bekanntheit Paulina Ljubas hingegen hält sich mit Anschuldigungen zurück: "Also egal, was man jetzt von den Beteiligten halten mag oder wie glaubwürdig man das Ganze einschätzt: Die Kommentare dazu sind so räudig und respektlos. Das ist kein leichtes Thema, ich weiß selbst, wie man sich fühlt".