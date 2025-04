Kim Virginia: Vermisster Nikola wieder aufgetaucht - was war los?

Seit Ende des vergangenen Jahres führen die Reality-TV-Darsteller Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) eine Beziehung, die sie in den sozialen Netzwerken öffentlich ausleben. Verlobung, Schwangerschaft, Weltreise: Die 29-Jährige nimmt ihre knapp eine Million Instagram-Follower auf ihrer Liebesreise mit.

Nikola Glumac wurde vermisst Doch sie möchte nicht nur die Highlights teilen, sondern auch das "echte Leben" zeigen. So kommunizierte die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin, dass sie und ihr Partner einen heftigen Streit ("Wir hatten einen echt ordentlichen Streit über ein sehr wichtiges Thema") während ihrer Zeit in Australien hatten. Offenbar so schlimm, dass Glumac das Weite suchte und für ein paar Stunden wie vom Erdboden verschluckt war. Hartung wandte sich in ihrer Verzweiflung an ihre Community: "Falls jemand etwa gehört hat, sagt mir bitte Bescheid."

Mietauto war weg Als die 29-Jährige wieder ins Hotel zurückkehrte, fehlte von ihrem Verlobten jede Spur. "Das Bett ist komplett unberührt. [...] Er ist nicht hier, Leute. Wir haben in 20 Minuten Check-Out, die Koffer sind auch noch alle hier. Schwanger soll ich jetzt vier Koffer raustragen?", klagte die besorgte Influencerin.

Glumac war nicht zu erreichen: "Seine Freunde, Familie und Management haben nichts von ihm gehört. Bei WhatsApp ist das Bild raus, warum auch immer, die Nachrichten kommen aber an." Das ganze Verhalten würde "null" zu ihrem Verlobten passen, resümiert die 29-Jährige, die kurz darauf feststellen musste, dass das Mietauto nicht am Parkplatz vor dem Hotel stand.

Nikola Glumac ist wieder aufgetaucht Einen Tag später, am 23. April, gab Hartung dann in ihrer Instagram-Story Entwarnung: "Nikola hat sich gemeldet und wir haben geredet. Katastrophaler hätte es echt nicht laufen können ..." Der 29-Jährige hat sich indessen ebenso bei seinen Fans gemeldet: "Hi meine Lieben. Ich weiß, dass es viele Fragen gibt zu was es mit Kim und mir ist und wie der Stand der Dinge ist. Ich werde es euch erzählen, aber ich muss erst runterkommen. Ich spreche mit euch später."

Was ist passiert? Was genau vorgefallen ist, ließen beide also zunächst offen. Kim Virginia Hartung erklärte, in Bälde ausführlicher darauf einzugehen.