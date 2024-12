Kim Virginia Hartung: Ist Nikola Glumac ihr neuer Freund?

Die Reality-TV-Darstellerin ("Der Bachelor", "Dschungelcamp") Kim Virginia Hartung (29) ist Ende Juni von Mannheim nach Dubai ausgewandert. In den sozialen Medien berichtete sie ihrer Community über Verehrer, die ihr teure Geschenke machen und lieferte eine Anleitung, wie man die Gunst reicher Männer gewinnt. Kurze Zeit sah es so aus, als habe sich die 29-Jährigen einen wohlhabenden Mann geangelt.

Zusammen in Köln gesichtet

Nun tauchte auf TikTok ein Foto auf, das ein Beobachter in Köln geschossen hat. Darauf zu sehen: Nikola Glumac Hand in Hand mit einer Blondine, bei der es sich um Hartung handeln könnte. Zwar ist die Frau nur von hinten zu sehen, jedoch trägt sei ein beiges Cape mit Fellbesatz, welches die 29-Jährige erst vor wenigen Tagen in einem Fashion-Haul in den sozialen Medien präsentiert hat.