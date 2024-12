Zu sehen sind Mama Heidi und Leni gemeinsam in roter Unterwäsche auf der Couch . Während es wohl ein seltener Anblick ist, Mutter und Tochter gemeinsam in Spitzenunterwäsche auf einem Sofa chillen zu sehen, kommt noch eine weitere Komponente hinzu: Die beiden umarmen sich innig – für viele eine ungewöhnliche Geste . Es handelt sich hierbei schließlich nicht um Sportkleidung, sondern um Reizwäsche.

Werbekampagne von Heidi und Leni Klum sorgt für Unbehagen

Auch auf TikTok häuft sich Kritik gegenüber der neuen Werbekampagne von Heidi und Leni Klum: User zeigen sich fassungslos. "Ich kann doch nicht die Einzige sein, die das verstörend findet", sagt etwa die Userin. "Finde die Werbung auch ganz schlimm", heißt es etwa in den Kommentaren. Andere sehen wiederum überhaupt kein Problem darin, Mutter und Tochter in dieser Szene gemeinsam zu sehen: "Ich verstehe den Aufriss hier nicht. Erstens ist Leni volljährig und zweitens hätte sie was gesagt, wenn es für sie nicht in Ordnung wäre", so ein anderer User.