Heidi Klum: Papa Günther Klum schießt gegen "GNTM"

Er kritisiert unter anderem ein vermeintliches "Sparprogramm" des Senders. So sei das Finale von "GNTM" früher in einer Halle in Deutschland abgehalten worden. 15.000 Fans seien live dabei gewesen. In einem Studio, wo nur die Familien und Freunde dabei seien, sei das etwas anderes. "Es ist unpersönlicher geworden", meint Günther Klum.

Diese Entwicklung scheine "damit zusammenzuhängen, dass der Sender nicht mehr so viel Geld in die Hand nehmen kann". Das Geld werde wohl für andere Formate benötigt, mutmaßt der Vater von Heidi Klum.