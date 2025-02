Kim Virginia Hartung ist nicht nur als Influencerin tätig, sondern auch aus vielen Reality-TV-Formaten bekannt. Mit ihrer Teilnahme bei der Datingshow "Der Bachelor" machte sie sich 2021 einen Namen. Ein Jahr darauf zog sie als Verführerin in die Männervilla bei "Temptation Island" ein und auch bei "Are You the One – Reality-Stars in Love" war sie mit am Start.