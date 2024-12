Shirin David: So viele Schönheits-OPs hatte die Rapperin

Schon vor einigen Jahren soll die Rapperin verraten haben, neben Fitness-Training auch mit Beauty-OPs nachgeholfen zu haben: "60 Prozent Doc – 40 Prozent Gym", hieß es damals. 2015 soll sie sich einer Brustvergrößerung unterzogen haben. Über ihre Nasen-OP sprach die Wahl-Berlinerin sogar ausführlich in einem YouTube-Video . "Ich bin mit dem Pflaster durch ganz Berlin gelaufen. Jeder soll meine Nase sehen", erklärte sie in dem Video.

In einem Video aus dem Jahr 2018 erklärt Shirin David, sie habe insgesamt 75.000 Euro für Schönheits-OPs ausgegeben. Darunter verbucht die Rapperin aber auch Eingriffe an ihren Zähnen oder den Haaren . Wie viele Beauty-OPs seit diesem Video folgten, ist nicht bekannt.

Shirin David über Schönheits-OPs: "Ich bereue nichts"

"Ich bereue zum Glück keinen einzigen Eingriff an meinem Körper", erklärt Shirin David. "Aber das ist wirklich nur dem geschuldet, weil ich mir sehr, sehr viel Zeit gelassen hab. In der Recherche, ob ich es unbedingt will, bei wem möchte ich es machen? Das ist keine Sache, die du mal eben machst. Du brauchst deine Zeit dafür und seid euch wirklich sicher, sicher." So ganz ernst kann man diese Aussage dann doch nicht nehmen, denn eine OP hat sie sogar rückgängig machen lassen. 2022 gab sie bekannt, dass sie ihre Brüste, die sie erst 2015 vergrößern, nun wieder verkleinern ließ.