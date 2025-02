Nach vier Jahren kehrt die Reality-TV-Show "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles" zurück auf die Bildfläche. 13 Promis werden am Palmenstrand von Thailand um die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro Preisgeld kämpfen.

Claudia Oberts zweiter Anlauf

Society-Lady Claudia Obert (63) nimmt bereits zum zweiten Mal an dem TV-Format teil. In der ersten Staffel hat sie in Folge 5 die Villa freiwillig verlassen, nachdem sie Zielscheibe von Lästerattacken ihrer Kontrahenten wurde.