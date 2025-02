Wie hat er eigentlich in jungen Jahren vor seiner Transformation ausgesehen?

Der extravagante Modedesigner Harald Glööckler (59) hat in den letzten Jahrzehnten einen optischen Wandel vollzogen. Schönheitsoperationen und kosmetische Eingriffe sorgten für ein markantes Erscheinungsbild, das zu seinem Markenzeichen geworden ist.

Die genaue Anzahl der Eingriffe , die er als Investition in seine Marke sieht, ist zwar nicht bekannt ("Die Eingriffe kann ich nicht mehr zählen"), an diese Eingriffe kann sich der 59-Jährige aber immerhin noch erinnern :

Im Interview mit RTL verriet die TV-Persönlichkeit, dass er für bis heute rund 600.000 Euro in all seine Schönheitsbehandlungen - inklusive Friseurbesuche - investiert habe.

Was war der Grund für die Beauty-Eingriffe?

Animiert zu der optischen Transformation habe ihn damals der Alterungsprozess seiner Mutter, wie er im Gespräch mit RTL erklärte: "Ich hab diesen Verfall gesehen an ihr, mit diesem Verfall komme ich nicht gut klar. Und deshalb mache ich auch alles, was geht, um dem Verfall Einhalt zu gebieten." Ginge es nach ihm, hätte er sich am liebsten "mit sechs Jahren schon operieren lassen, aber da konnte ich noch nicht".