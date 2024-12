Frauen mit Brustimplantaten gehen zu selten zu Kontrollen

Anhand von Analysen im Nachgang von 1.128 Brustoperationen an der Uniklinik St. Pölten mahnen Forschende Implantat-Trägerinnen zum häufigeren Aufsuchen von Kontrolluntersuchungen. Wie vorgesehen jährlich zu solchen Terminen erschienen laut der Studie im "Journal of Clinical Medicine" nämlich nur 15 Prozent der Trägerinnen. Bei rund 75 Prozent der Frauen wurden Einrisse am Implantat erst dann diagnostiziert, wenn sie Schmerzen verspürten oder Formveränderungen wahrnahmen.

Im Durchschnitt kam es laut der von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern von der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL) in Krems (NÖ) geleiteten Studie rund 17 Jahre nach Einsetzen der Implantate zu solchen sogenannten "Rupturen", wie die Hochschule am Dienstag in einer Aussendung mitteilte. Unerkannte, "stille Rupturen" der in der Regel laut den Experten sehr stabilen Silikonimplantate können zu entzündlichen Fremdkörperreaktionen bzw. "Silikonomen" und speziellen Krebserkrankungen führen.

Mehr Information und Monitoring-System

Für Tonatiuh Flores, Erstautor der Untersuchung von der Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie der KL Krems, sind die Ergebnisse "durchaus besorgniserregend": "Obwohl wir unsere Patientinnen auf Basis internationaler Richtlinien zu jährlichen Routineuntersuchungen ermutigen, zeigt unsere Studie, dass diese nur von einem kleinen Teil der Frauen tatsächlich wahrgenommen werden. Durch regelmäßige Kontrollen könnte die Mehrheit der Implantatprobleme aber frühzeitig erkannt und größere Komplikationen vermieden werden."