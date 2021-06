Studie: Können Brustimplantate Krebs verursachen?

Brustvergrößerungen gehören nach wie vor weltweit zu den beliebtesten Beauty-Eingriffen. Doch wie steht es um die Sicherheit der Implantate? Ein Team unter der Leitung von Forschern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat nun analysiert, wie die unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheit von Implantaten unerwünschte Wirkungen beeinflusst, zu denen in seltenen Fällen auch eine Art von Lymphomen gehören kann.

"Die Oberflächentopographie eines Implantats kann drastisch beeinflussen, wie das Immunsystem es wahrnimmt, und das hat wichtige Auswirkungen auf das (Implantat-)Design", sagt Omid Veiseh von der MIT. "Wir hoffen, dass diese Arbeit eine Grundlage für Plastische Chirurgen bietet, um zu bewerten und besser zu verstehen, wie die Wahl des Implantats die Erfahrung des Patienten beeinflussen kann."

Raue Implantate stimulieren entzündliche Reaktionen

Brustimplantate aus Silikon werden seit den 1960er Jahren verwendet, und die ersten Versionen hatten glatte Oberflächen. Bei diesen Implantaten kam es jedoch häufig zu einer Komplikation, der so genannten Kapselfibrose, bei der sich Narbengewebe um das Implantat bildet und es zusammendrückt, was zu Schmerzen sowie zu sichtbaren Verformungen des Implantats führt. Diese Implantate konnten auch nach dem Einsetzen verdrehen, so dass sie chirurgisch wieder angepasst oder entfernt werden mussten.

In den späten 1980er Jahren begannen einige Firmen mit der Herstellung von Implantaten mit rauerer Oberfläche, in der Hoffnung, die Rate der Kapselfibrosen zu reduzieren und dafür zu sorgen, dass die Implantate besser am Gewebe "haften", um an Ort und Stelle bleiben.

Im Jahr 2019 forderte die FDA jedoch einen Brustimplantathersteller auf, alle hochtexturierten Brustimplantate (ca. 80 Mikrometer), die in den USA vermarktet werden, wegen des Risikos von Brustimplantat-assoziierten anaplastischen großzelligen Lymphomen, einer Krebsart des Immunsystems, zurückzurufen.

Eine neue Generation von Brustimplantaten, die bereits seit einem Jahrzehnt auf dem Markt ist und über eine einzigartige und patentierte Oberflächenarchitektur verfügt, die nicht nur einen geringen Grad an Oberflächenrauhigkeit mit durchschnittlich etwa 4 Mikrometern, sondern auch andere spezifische Oberflächeneigenschaften wie Schrägheit und die Anzahl, Verteilung und Größe der Kontaktpunkte, die auf zelluläre Dimensionen optimiert sind, umfasst, wurde entwickelt, um diese Komplikationen zu verhindern.