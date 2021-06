Dagmar Millesi: "Frauen hatten in der Chirurgie nichts verloren"

Dagmar Millesi

Nach ihrer Ausbildung und Stationen u. a. im Wiener AKH übernahm die heute 65-Jährige im Jahr 1998 bis 2005 die Leitung der Tagesklinik für ästhetische Chirurgie an der Privatklinik Döbling. Danach war sie sowohl Leiterin des Kompetenzzentrums für ästhetische Chirurgie an der Wiener Privatklinik sowie des Zentrums für ästhetische Plastische Chirurgie im Schloss Seefels-Pörtschach. 1996 zog Millesi in ihre Ordination in der Naglergasse 9 in Wien 1. Privat ist die Chirurgin mit Tenor Heinz Zednik glücklich. Das Paar lebt mit seinen beiden Hunden an der Alten Donau.

Daniela Rieder

Nach Stationen u. a. in der Unfallchirurgie im UKH Meidling und der Verbrennungsintensivstation im AKH stieg die heute 45-Jährige im Jahr 2003 als Assistentin in der Ordination von Dagmar Millesi ein. Letztere bot ihr schließlich an, die Räumlichkeiten zu übernehmen. Rieder lebt mit ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Kindern in Wien.