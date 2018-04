Schönheit auf Pump: Fragwürdiges Geschäft mit Beauty-Krediten

Potenzielle Kundschaft gibt es offenbar zu Genüge. Kürzlich ergab eine Forsa-Umfrage, dass sich jede zweite deutsche Frau eine Schönheitsoperation vorstellen kann. Bei den Männern ist es fast jeder Dritte. Laut der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische und Plastische Chirurgie (ISAPS) waren im Jahr 2016 Brustvergrößerungen, Fettabsaugungen und Lidstraffungen die weltweit beliebtesten Beauty-OPs. Für Österreich liegen keine aktuellen Zahlen vor, die letzte Schätzung aus dem Jahr 2015 kam auf 50.000 Eingriffe.

Psychologin Michaela Langer sieht das Konzept solcher Websites kritisch: "Das läuft nach dem Motto 'Such dir aus, was du möchtest' – und ich finde das nicht in Ordnung." Der Körper würde dadurch herabgewertet. "Über solche Plattformen so zu tun, als ob man sich eine Küche bestellt, degradiert den Körper zum Konsumgut", sagt die Generalsekretärin des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen (BÖP). Die Wienerin beschäftigt sich intensiv mit Körperbildern und stellt fest: "Vor 20 Jahren waren Schönheitsoperationen in diesem Ausmaß noch kein Thema. Das hat sich dramatisch geändert, als das Thema aus den USA zu uns kam."