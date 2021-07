Selfies sorgen für verstärkte Nachfrage von Beauty-OPs

Jeder zweite Schönheitschirurg sagt, dass Patienten aufgrund von Selfies ihr Aussehen verändern lassen möchten. Das geht aus einer US-Umfrage der American Academy of Facial Plastic and Recounstructive Surgery unter plastischen Chirurgen hervor. Eine Ursache dafür ist, dass Selfies die Proportionen des Gesichts verzerren. „Wenn die Kamera näher an etwas ist, das herausragt, wie die Nase, wird alles, das näher an der Kamera ist, im Vergleich zum Rest des Gesichts größer aussehen“, sagt Boris Paskhover, plastischer Chirurg an der Rutgers New Jersey Medical School. Paskhover und Kollegen analysierten mittels einem einfachen mathematischen Modell Gesichtsmessungen von Männern und Frauen und veröffentlichten eine Studie dazu im Fachjournal JAMA Facial Plast Surgery.