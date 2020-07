Beauty-OP-Boom nach Lockdown: "Viele haben mehr gegessen"

Unmut wegen Pause

Die Ordination sei im Zuge der Krise einige Zeit lang geschlossen gewesen – zum Unmut mancher Patienten. „Es gab schon die eine oder andere Person, die eine Botox-Behandlung als dringend notwendig angesehen hat.“

Die deutlich gestiegenen Anfragen führt auch Draxler teilweise auf die Pandemie zurück: „Fettabsaugungen sind aktuell deutlich beliebter. Man merkt, dass sich viele in letzter Zeit deutlich weniger bewegt und mehr gegessen haben.“ Jedoch handle es sich hierbei um Körperzonen, die diese Patienten schon vor der Krise als störend empfanden: „Es sind jene, die schon vor der Krise etwas an ihrem Körper ändern wollten – und es jetzt schlichtweg noch mehr wollen.“

Das mag auch daran liegen, dass es bei vielen derzeit beruflich ruhiger zugeht. René Draxler: „Ich hatte kürzlich eine Patientin, die in der Wiener Innenstadt eine Bar führt. Da sie hauptsächlich vom Geschäft in der Nacht lebt, hat sie beschlossen, das Lokal gar nicht erst aufzusperren.“ Die Gastronomin wollte jetzt im Sommer unbedingt zwei Eingriffe durchführen lassen. „Sie wollte es noch vor dem Herbst erledigt haben – denn dann will sie die Bar wieder aufmachen.“