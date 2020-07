Martha Stewart zeigt: Auch mit 78 kann man Glitzer-Make-up tragen

Es gibt Dinge, die Frauen ab einem gewissen Alter angeblich nicht tragen sollen. Miniröcke gehören für viele in diese Kategorie, ebenso glitzerndes Make-up. Dass sie von solchen althergebrachten Regeln rein gar nichts hält, bewies nun Martha Stewart.

Schimmernde Augen und Lippen

Die Star-Köchin postete einen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account, der sie in ihrem Pool in den Hamptons zeigt. In der Beschreibung verrät die 78-Jährige, dass sie das Becken bereits vor 30 Jahren bauen ließ und dabei viel wert auf wenig Chlor und eine gewisse Tiefe zum Schwimmen legte.