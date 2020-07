Neunziger-Sünde: Das Permanent Make-up kehrt zurück

Nicht jeder Person, die sich für das trendige Treatment interessiert, empfiehlt der Wiener Chirurg dieses auch. „Es macht nur Sinn, wenn sich jemand sowieso kaum schminkt und sich nur einen natürlichen Glow wünscht.“ Hauptindikation seien jedoch Tränenrinnen, die bei vielen dunkel unterlaufen sind. Hier könne man mit der Kombination aus Hyaluronsäure und Farbpigmenten gut gegensteuern.

Der Knackpunkt liegt laut Ben Gehl, ebenso wie für Denise Abdel-Kader, in den Farbpigmenten. „Wir lassen unsere, die von der Qualität Lebensmittelfarben ähneln, vom Apotheker mischen und bringen sie nicht zu tief in die Haut ein.“ Bei unbekannten Herstellern online bestellte Produkte könnten Eisen enthalten, welches in die Lymphen wandern und so zu Problemen führen kann. „Und damit tut man den Patienten erst recht nichts Gutes.“