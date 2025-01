Ich habe mein Menschenmögliches getan, um ein richtig guter Vater zu sein. So weit sie es zugelassen hat. Denn egal, was ich gemacht habe, es war in ihren Augen immer schlecht."

Schon Ende 2020 wies der 32-Jährige sämtliche Vorwürfe zurück und versicherte auf Instagram : "