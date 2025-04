Ein geleakter Chatverlauf , der bereits ein paar Monate alt ist, wurde heftig im Netz diskutiert. Eine junge Frau fragte demnach in einer Privatnachricht bei Culcha Candela an, ob die Berliner Band zu ihrem 18. Geburtstag auftreten würde.

Im Video erklärte Lucia dann nochmals, was vor wenigen Monaten passiert sei und dass sich Culcha Candela damals wie die "Superstars der Nation" sowie extrem herablassend aufgeführt hätten. "Leute, eure Zeit ist vorbei, ihr habt euch damit wirklich ins Bein geschossen [Anm. d. Red.: mit der Chat-Reaktion] und die 150 Euro könnt ihr euch auch behalten, ihr Mausis", antwortete sie direkt in die Kamera.

Worum ging es in dem Chat? Die Online-Unterhaltung wurde unter anderem auf TikTok geteilt und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Nach eigenen Angaben habe die junge Frau "aus Spaß" die Anfrage an die Musiker gestellt. Angeblich soll die Konversation mit Culcha Candela dann folgendermaßen abgelaufen sein:

Culcha Candela: "Weißt du, was es allein kostet, wenn wir uns in Bewegung setzen von A nach B? Ohne Crew, Bühne, Verpflegung, Unterkunft und Gage.

Die Musiker richten zudem einen Appell an ihre Community: "Wir möchten Euch hier vor allem darum bitten, sie in Ruhe zu lassen, weil sie das alles mittlerweile sehr überfordert und diese große Aufregung nicht ihre Absicht war. Auch ihre Familie, ihre Freunde und Ihr Freund würden gerne wieder in Ruhe gelassen werden, von allen Seiten. Bitte respektiert das!"

Auf Instagram folgte bereits kurz nach dem Vorfall eine offizielle Stellungnahme: " Es tut uns sehr leid , dass wir einer jungen Frau gegenüber in einer Unterhaltung auf Instagram einen unangemessenen Ton angeschlagen haben. [...] Das war ein Fehler und wir sehen ihn ein. Es ist uns selbst auch etwas peinlich. [...] Das ganze trug sich schon vor einiger Zeit zu und zwischen der Person und uns ist alles wieder ok. Wir haben uns ausgesprochen, uns entschuldigt und sie hat uns verziehen."

Sänger Mateo Jaschik erklärte weiters im Interview mit Heute: "Wir haben niemandem ernsthaft körperlich geschadet." Die Band sieht sich selbst nicht in einer Opferrolle, bleibt aber relativ gelassen. Jaschik betont: "Es hat unsere Streamingzahlen nicht beeinträchtigt , es hat unsere Ticketverkäufe nicht beeinträchtigt, von daher war das nicht so ein Schaden.“ Bandkollege Don Cali kritisierte zudem die sogenannte Cancel Culture und kommentierte: "Krass, wie das heutzutage läuft."

Rapper Cro bietet Auftritt an

Der Eklat nahm eine unerwartete Wendung, denn der deutsche Rapper Cro, der in dem Chatverlauf namentlich genannt wird, hat sich dazu am 29. Jänner eingeschaltet. In seiner Instagram-Story startete Cro einen Aufruf: Er möchte die junge Frau finden und deutet an, für sie auftreten zu wollen ("Wann und wo?").