Knapp zwei Millionen Menschen folgen Influencerin Lalaleluuistcool auf TikTok . In ihren Videos berichtet die junge Frau über ihr Privatleben und ihren Lifestyle. Die frisch gebackene Mutter sorgt nun jedoch für Aufsehen im Netz, weil sie das Gesicht ihres Babys zeigt.

Lalaleluuistcool zeigt Gesicht ihres Babys

Am 14. Dezember 2024 erblickte die Tochter von Lala das Licht der Welt. Auf TikTok teilte sie mehrere Fotos mit ihrem Partner Michael und dem gemeinsamen Kind. In zahlreichen Videos erzählt sie davon, wie sie die Geburt empfunden hat, was man als Neo-Eltern benötigt und wie es ihr körperlich geht.

Eigentlich wollte die Content Creatorin das Gesicht ihrer Tochter nicht im Netz zeigen, was von vielen Fans gelobt wurde. Doch fast einen Monat später ist ihr Baby in mehreren Videos klar zu erkennen.