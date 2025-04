Wegen fataler Verwechslung: Lola Weippert erhält Morddrohungen

Der Streamer "Tanzverbot" behauptet in einem Video, dass seine Ex Lola fremdgegangen sei. Das hatte fatale Folge für die bekannte Moderatorin.

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. YouTuber "Tanzverbot" behauptet, dass seine Ex-Freundin Lola fremdgegangen sei, was zu einer Namens-Verwechslung führte.

Moderatorin Lola Weippert erhielt aufgrund dieser Verwechslung Morddrohungen, obwohl sie mit der Angelegenheit nichts zu tun hat.

Weippert appelliert an die Nutzer, von Hass im Netz Abstand zu nehmen.

Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte Kilian Roberto Heinrich (28), im Netz als "Tanzverbot" bekannt, seit 2014 Videos zu diversen Themen wie Gaming, Essen oder Musik. Im vergangenen Jahr machte der Webvideoproduzent öffentlich, dass er aufgrund einer Kaufsucht in eine finanzielle Schieflage geraten ist. Daraufhin wurde es still um den YouTuber, den über eine Million User folgen.

Am 19. April hat der 28-Jährige zur Überraschung seiner Fans ein neues Video unter dem Titel "Mein Ende" hochgeladen. In dem knapp 15-minütigen Clip lässt Heinrich tief in seine Gefühlswelt blicken. Seine Enthüllungen erschüttern nicht nur die Community, sie führten auch zu einer Verwechslung, die Moderatorin Lola Weippert einen gewaltigen Shitstorm eingebracht hat.

Worum geht es in dem Video? Heinrich erklärt, dass er zwar seine Kaufsucht überwunden hat, aber vieles andere in seinem Leben "mehr oder weniger zusammengebrochen" sei. "Mein Kopf ist so voll, ich bin am Ende", berichtet er. Unter anderem geht er auch auf seine Ex-Freundin Lola, die Streamerin "QuiteLola", ein. Offiziell sei die Beziehung zwar schon vor eineinhalb Jahren zu Ende gewesen, jedoch führte das Paar weiterhin eine On-off-Beziehung, die schließlich im Jänner dieses Jahres final endete.

Ex-Freundin Lola soll fremdgegangen sein Eine Sache habe ihn "komplett auseinandergenommen": Lola sei dem 28-Jährigen angeblich mit dem Streamer Adam Wolke, besser bekannt als "Skyline TV", fremdgegangen, als sie bei Heinrich gewohnt habe. "Ihr habt alle keine Ahnung, was dieser Mensch gemacht hat, was ich ertragen musste", klagt er.

Seine psychische Verfassung sei so schlecht, dass er kaum noch das Haus verlässt und vermutet, an Depressionen zu leiden. "Ich bin nur noch drinnen, ich verbringe nur noch Zeit am PC. Ich bin gefangen und komme gar nicht mehr klar", so der YouTuber.

Wegen Verwechslung: Lola Weippert kassiert Shitstorm Da Heinrich in seinem Video nur von "Lola" spricht, sind einige seiner Follower offenbar zufällig auf Moderatorin Lola Weippert (29) gestoßen. Die 29-Jährige hat mit der Sache rein gar nichts am Hut, erhielt aber wie aus dem Nichts eine Welle an Hassnachrichten und sogar Morddrohungen. Warum sie ihm denn nur fremdgegangen sei, lautete eine der Nachrichten, als ihr schließlich dämmerte, dass sie Opfer einer fatalen Verwechslung geworden sein muss. Daraufhin teilte sie auf Instagram ein Reel und berichtete: "Ich habe als Ostergeschenk einen Shitstorm bekommen. Ich wurde verwechselt. Es ging scheinbar um eine andere Lola, die anscheinend ihren millionenschweren YouTuber-Freund betrogen hat."

Die Moderatorin appelliert eindringlich an die User, Worte mit Bedacht zu wählen und von Hass im Netz Abstand zu nehmen: "Jede Beleidigung, jede Morddrohung, jedes 'Du solltest dich umbringen' ist wie ein Schnitt ins Herz eines anderen Menschen. Kein Mensch verdient es, mit Drohungen und Hass überschüttet zu werden [...]. Denn was für dich ein kurzer Kommentar ist, kann für jemand anderen der letzte Tropfen sein." Weder "QuiteLola" noch Adam Wolke haben sich bisher zu den Vorwürfen von "Tanzverbot" geäußert.