Moderatorin Lola Weippert: Tumor in ihrer Brust ist gutartig

Gute Nachrichten für Lola Weippert : Der vor einigen Wochen in der Brust der deutschen TV-Moderatorin ("Temptation Island") entdeckte Tumor ist gutartig.

Sichtlich erleichtert sagte die 28-Jährige in einem Video bei Instagram, dass sie nach ihrer Biopsie einen Anruf ihres Arztes erhalten habe. "Es ist alles gut. Es ist ein gutartiger Tumor in meiner Brust und ich bin gerade so unendlich dankbar."