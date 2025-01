Dschungelcamp 2025: Wer ist raus und wer ist noch dabei?

Bis zum 9. Februar wird täglich live aus dem australischen Dschungel gesendet. Per Telefon-Voting dürfen die Zuschauer der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" entscheiden, wer zu den legendären Dschungelprüfungen antreten und welcher der zwölf Promis nach und nach das Camp verlassen muss.

Im Finale wartet nicht nur die begehrte Dschungelkrone, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Ab wann muss der erste Promi gehen?

Offiziell werden die Stars nach und nach erst ab der zweiten Woche per Telefon-Voting rausgewählt. Doch zuvor können die Camper den Dschungel aus diversen Gründen auch freiwillig verlassen. Hierfür müssen sie lediglich den legendären Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sagen und die Person wird dann aus dem Lager abgeholt und ins Hotel gebracht. Da dies aber auch mit einer Kürzung der Gage einhergeht, versuchen die Kandidaten in der Regel, so lange wie möglich im Camp zu bleiben.