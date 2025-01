So wirkte er unter anderem bei "Mad Max II – Der Vollstrecker" oder dem Kult-Horror "Braindead" von Peter Jackson mit. Am Set von "Matrix" wurde er für den TV-Dschungel entdeckt. 2002 machte er beim britischen Original "I'm a Celebrity Get Me Out of Here!" mit, 2004 flimmerte er erstmals als Dr. Bob für die deutsche Version über die Bildschirme der Zuschauer.

Laut IMBd wurde McCarron zweimal beim Catalonian International Film Festival für seine Spezialeffekte ausgezeichnet. Zudem wurde er 2004 für seine Verdienste in der australischen Film-, Fernseh- und Bühnenindustrie sowie sein Engagement durch die St. John Ambulance Australia mit der Order of Australia Medal geehrt.