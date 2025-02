"Golden Bachelor": Das sind die Favoritinnen der Show

Die neue RTL-Show "Golden Bachelor" ist in vollem Gange und sorgt bereits für spannende Momente. Der 73-jährige Franz Stärk begibt sich nach zwölf Jahren als Single auf die Suche nach einer neuen Liebe. 18 Frauen möchten sein Herz erobern, doch drei von ihnen haben schon früh einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Sabine beeindruckt mit ihrer Lebenserfahrung

Besonders gut kommt Sabine bei Franz an. Die 62-jährige ehemalige Schuldirektorin weckt sofort sein Interesse. Als ehemaliger stellvertretender Direktor einer Gesamtschule fühlt sich Franz ihr besonders verbunden. Zudem hat Sabine als "Granny Au Pair“ schon in Schweden und Abu Dhabi gelebt. Ihre Abenteuerlust beeindruckt den Golden Bachelor sichtlich: "Das sind doch Zeichen, die zeigen doch, wie wissbegierig und wie nah dran man am Leben ist."