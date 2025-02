Polizeieinsatz im australischen Dschungelcamp-Hotel

In einem australischen Hotel, das auch vom RTL-Dschungelcamp-Team genutzt wird, ist es zu einem Polizei-Einsatz gekommen. Das bestätigte ein Sprecher des Fernsehsenders in Köln. Es habe aber zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Leib und Leben von RTL-Mitarbeitenden, Dschungelcamp-Teilnehmenden oder deren Begleitpersonen bestanden, betonte er. In dem Hotel werden abgewählte Dschungel-Kandidaten und Kandidatinnen und ihre Angehörigen untergebracht.