"Golden Bachelor": Diese Kandidatinnen kämpfen um die Rosen

Die Sendung "Der Bachelor" geht immer wieder neue Wege. Zuletzt suchte eine bisexuelle "Bachelorette" die große Liebe. Jetzt macht sich ein 73-Jähriger ans Rosenverteilen: Am 3. Dezember startet der "Golden Bachelor" Franz Stärk auf RTL+ durch.

"Golden Bachelor": Die Kandidatinnen stehen fest

Der ehemalige stellvertretende Direktor einer Gesamtschule ist schon seit einer Weile in Pension und möchte eine Partnerin an seiner Seite. Die Kandidatinnen stehen bereits fest: Der Sender teilte auf seinem Instagram-Kanal die Liste der Frauen, die um das Herz von Franz kämpfen möchten. Insgesamt 18 Damen zwischen 60 und 73 Jahren werden in der ersten Folge zu sehen sein.