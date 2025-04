Aufmerksamen Fans des deutschen YouTubers (2,7 Mio. Abonnenten) ist im Rahmen eines Twitch-Livestreams nicht entgangen, dass im Hintergrund Umzugskartons zu sehen waren. Auf Nachfrage antworte Nicolas Lazaridis , wie er mit bürgerlichem Namen heißt, mit den kryptischen Worten: "Ich werde jetzt keine Stellung dazu beziehen, aber wenn man sein Gehirn benutzt, dann könnt ihr euch vorstellen, was bei mir gerade so abgeht."

Was war der Trennungsgrund?

"Ich möchte aber noch eine Sache sagen, die mir ganz ganz wichtig ist und zwar, es ist nichts vorgefallen im Sinne von, dass irgendwas Blödes passiert ist. Es hat auch gar nichts mit einer beruflichen Ausrichtung zu tun, wo ein Problem aufkam."

Zu Beginn der Partnerschaft sei Lazaridis "so richtig krass verliebt", aber auch "krass eifersüchtig" gewesen. Er habe Alexa, die als OnlyFans-Model und Influencerin ihr Geld verdient, am liebsten die ganze Zeit sehen wollen. Dennoch habe sich bei beiden ein seltsames Gefühl eingeschlichen: "Wir beide hatten so das Gefühl, das ist irgendwie nice, wir mögen uns, aber es fühlt sich nicht so richtig nach dem Ding an, dass man für immer haben möchte."