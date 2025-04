Zum Jahreswechsel staute sich in Konopkas Körper plötzlich eine große Menge an Flüssigkeit , die dazu führte, dass sie sich kaum mehr bewegen konnte und regelrecht zusammengebrochen ist. Im Krankenhaus wurde ein schwerer Leberschaden sowie Gelbsucht festgestellt.

Um eine vollumfängliche Behandlung zu gewährleisten, hätte die Influencerin in ihrer Heimat Deutschland behandelt werden müssen. Für einen regulären Flugtransport war sie jedoch zu schwach und ein medizinischer Rettungsflug hätte 200.000 Euro gekostet. Fernando sammelte daher über Wochen Spenden für seine kranke Partnerin.

28-Jährige verstarb an Folgen ihrer Lebererkrankung

Doch letzten Endes kam jede Hilfe zu spät. Zwar schien es zwischenzeitlich bergauf zu gehen, doch Konopka verstarb schließlich auf der philippinischen Insel Boracay an den Folgen ihrer Erkrankung, wie Fernando in den sozialen Medien mitteilte.

In emotionalen Worten nahm er Abschied von seiner Freundin: "Sie hat es immer geliebt, mit euch allen in Kontakt zu sein, und ihre Liebe zu den Philippinen war unbeschreiblich. [...] Vielen Dank, dass du mir beigebracht hast, mich selbst zu lieben, egal was andere Leute denken, sie hat mir gezeigt, wie ich mich selbst lieben kann und wie ich meinen Träumen folgen kann! Ich werde dich für immer lieben und vielleicht sehen wir uns wieder."