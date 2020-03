Abtauchen, abseilen, absteigen: 6 Tipps für die Philippinen

Um die ganze Schönheit der Insellandschaft zu erleben, geht es für so manch Abenteuerlustigen in Palawan hoch hinaus: Entlang der Taraw-Klippe oberhalb des beliebten Ferienorts El Nido können Besucher einen befestigten Steig – den Canopy Walk – bezwingen. Der schweißtreibende Aufstieg sowie die Überquerung einer 75 Meter langen Hängebrücke zahlen sich aus, werden die Besucher am Ende doch mit einer Aussicht auf die Bucht und die umliegende Karstfelslandschaft belohnt. Eine willkommene Verschnaufpause bietet der „Dreamcatcher“ – ein Netz aus Seilen, in dem sich die Kletterer in luftiger Höhe ausruhen können.