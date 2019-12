Philippinen: Die bizzare Welt der "Chocolate Hills" auf Bohol

Die wahre Währung ist ein Lächeln

Zum Lächeln ist die aufrichtige Herzlichkeit der Einheimischen. Wir waren weitergetrampt, zu Sandstränden im Osten auf der Halbinsel Panglao. Blöd nur: Meine neue Surferhose (ein Geschenk!) hatte ich nach dem Paddeln am Loboc River auf der Wäscheleine der Unterkunft „ Stephanie Grace“ vergessen. Ein freundlicher Anruf beim Quartiergeber wirkte Wunder. Die Badehose hing, inzwischen trocken, noch dort. Ein Tuk-Tuk-Fahrer tauchte tags darauf bei uns am vierzig Kilometer entfernten Strand grinsend auf. Mit Badehose in der Hand. Wir haben ihn fürstlich entlohnt – in Pesos und in Lächeln. Die Währung, die auf Bohol wirklich zählt.