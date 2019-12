Für dieses Hotel in Island zahlen Sie mehr als 1.000 Euro pro Nacht

Aus dem Wasser geht es – wieder zurück im Retreat – direttissima in den Spa: Drei Meter tief in den vulkanischen Felsen gebaut erwartet den Gast eine wärmende, von Kerzen erleuchtete Wellness-Höhle. Freundliche Instruktoren weisen den Spa-Novizen in „das Ritual“ ein: eine mehrstufige Prozedur zur Erlangung samtweicher Haut. Einer reinigenden Dusche folgen Behandlungen mit isländischen Essenzen aus Kieselerde, Algen und Mineralien. Jeder Durchgang benötigt Einwirkzeit, die in gemütlichen Nischen abgesessen werden kann, und Muße. Am Ende dieses entschleunigenden Pflegerituals wird der Gast mit dem Teint eines Babys belohnt. Wer danach noch Lust auf mehr hat, geht in eine der geräumigen Saunakammern oder ins Dampfbad mit Blick auf die Privat-Lagune.

Nach diesem intensiven Wellness-Erlebnis ist erst einmal Pause angesagt: ein Rückzug in die Suite, um zu ruhen und sich frisch zu machen. Bald meldet sich der Hunger. Nordische Küche vom Feinsten serviert das Fine-Dining-Restaurant „Moss“. Das Sieben-Gänge-Menü umfasst isländische Spezialitäten wie Langustinensuppe oder in Birken- und Wacholderholz geräuchertes Lamm. Zum Dessert lieben die Isländer Eis – in diesem Fall serviert zu einem Reisküchlein mit Mandeln und Beeren. Probieren Sie zum Abschluss unbedingt den hervorragenden isländischen Käse. Die einheimischen Weine sind erdig bis holzig – und sehr teuer wie alles hier.

Wer wie wir in der kalten Jahreszeit die Wikingerinsel besucht, kann damit rechnen, in der Nacht aus dem Bett geklingelt zu werden. Schnell den Mantel übergeworfen, in die Schuhe geschlüpft und hinaus ins Freie. Ein Polarlicht zu sehen und sich dabei im Arm zu halten ist einfach ein ultimativ romantisches Erlebnis. Etwas Berückendes, das man als Mitteleuropäer nicht oft im Leben zu sehen bekommt.

Der einzige Haken beim Retreat Hotel ist der Preis: Er ist mit rund 1.200 Euro pro Nacht exorbitant hoch. Zum Glück ist das Hotel aber auch für Personen zugänglich, die es nur für einen Tag besuchen. Tagesgäste, die die Blaue Lagune in einer persönlichen und distinguierten Umgebung erleben möchten, sind zum Baden und im Spa herzlich willkommen. Ein Tag, der sich – wie die, die schon dort waren, bestätigen können – auszahlt.