Die schrägsten Museen der Welt

The Nostalgia Box

Wer in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts aufgewachsen ist, wird hier seine helle Freude haben. In diesem Museum in Perth, Australien, stehen mehr als 100 Videospielkonsolen von den 1970er bis 2000er Jahren bereit. In der interaktiven Games Areas lässt es sich bei Pac Man und Space Invaders in Kindheitserinnerungen schwelgen. "Perfekt für Kinder- und Erwachsenengeburtstage", heißt es im Büchlein.